الشرطة يستعيد نبيل صباح من الطلبة

2019/08/09 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

اعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم الجمعة، استعادته اللاعب نبيل صباح من نادي الطلبة.

وقال النادي في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان اللاعب نبيل صباح عاد لتمثيل كرة القيثارة الخضراء في الموسم المقبل 2019-2020.

وسبق للاعب نبيل صباح ان مثل اندية الكهرباء واربيل والشرطة والطلبة.

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