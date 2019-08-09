2019/08/09 | 14:37

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العمليات المشتركة تعلن نتائج الصفحة الثالثة من عملية "إرادة النصر"

يتبع.



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بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الجمعة، باستهداف منزل رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة، بعبوة صوتية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "منزل عضو مجلس محافظة البصرة، رئيس لجنة الرقابة المالية، احمد السليطي، في قضاء الزبير

بغداد اليوم - متابعة

أسفرت عملية عسكرية واستخباراتية نفذتها القوات التركية عن تحييد اثنين من المشاركين في التخطيط للهجوم على موظف القنصلية التركية لدى مدينة أربيل، عثمان كوسه.

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول"، الخميس، إن ج

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