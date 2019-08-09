2019/08/09 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يار الله يصدر بيانا حول عملية ارادة النصر في ديالى بصفحاتها الخمس ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يار الله يصدر بيانا حول عملية ارادة النصر في ديالى بصفحاتها الخمس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).