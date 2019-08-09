مقتل شقيق عبد الملك الحوثي

2019/08/09 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة الحوثي باليمن يوم الجمعة اغتيال مسؤول كبير من أسرة الحوثي، وذلك حسبما أوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة.ونقلت القناة عن بيان لوزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون ”تنعي وزارة الداخلية للشعب اليمني استشهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته“.

وذكرت قناة العربية أن إبراهيم الحوثي هو شقيق زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.

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