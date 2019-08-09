الأمانة العامة لمجلس الوزراء تكرم الطلبة الأوائل من خريجي الإعدادية في العراق

2019/08/09 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء برعاية البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية الطلبة الاوائل من خريجي المرحلة الإعدادية في العراق.وفي كلمته بالتكريم، اكد الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي ان هذا الجيل يمثل أولوية العراق للسنوات المقبلة، موضحاً ان الطريق الرئيس لبناء العراق هو اعمار الأنفس، لذا فان مجلس الوزراء يتعاون مع التربية والمحافظات لانجاح وتطوير القطاع التربوي.واضاف ان العراق لن يتوقف عن انجاب الكفاءات مهما حاول المندسون والظلاميون والمنهزمون بث حالات اليأس في نفوسهم، مؤكداً ان العراقيين اثبتوا قدرتهم على انجاب المواهب والكفاءات.وقال ان احتفال اليوم يذكرنا بالأمس القريب الذي انتصرنا فيه على قوى الظلام والإرهاب، لنعيش اليوم ثمرة هذا النصر، مثمناً دور القائمين والمشرفين والمنظمين للعملية الامتحانية بوزارة التربية والمحافظات، وما انتجته من تطور، بعد ان شهدت هذه العملية العام الماضي ظواهر سلبية كتسرب الأسئلة.وثمن الأمين العام دور الأهالي في المساهمة بصنع هذا النجاح والأنجاز، متوجهاً بالشكر الى الطلبة الأوائل، لعملهم وابداعهم واخلاصهم في سبيل تحقيق هذه النتائج المتقدمة.وشهد الحفل حضور وكيل وزارة التربية علي الابراهيمي، ونائب رئيس البنك المركزي منذر الشيخلي، وممثلين عن رابطة المصارف، إضافة الى الطلبة الأوائل من كل فرع مع عوائلهم

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