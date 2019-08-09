نيمار يرفض طلب برشلونة بعدم التفاوض مع ريال مدريد

2019/08/09 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..رفض البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي طلب ناديه السابق برشلونة الإسباني الخاص بإيقاف المفاوضات بينه وبين ريال مدريد.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن نيمار سينتظر عرض برشلونة حتى 20 من شهر أغسطس/آب الجاري، كي يعرف مدى جدية فريقه السابق في التعاقد معه.ورفض نيمار طلب إدارة البارسا إيقاف […]

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