2019/08/09 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماور | قلعة باشطابيا في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: U0pnE_s4jAQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماور | قلعة باشطابيا في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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