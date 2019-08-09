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شاهد بالفيديو.. سماور | قلعة باشطابيا في الموصل


شاهد بالفيديو.. سماور | قلعة باشطابيا في الموصل
2019/08/09 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: U0pnE_s4jAQ

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