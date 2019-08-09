2019/08/09 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U0pnE_s4jAQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماور | قلعة باشطابيا في الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سماور | قلعة باشطابيا في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).