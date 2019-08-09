من اليوم.. الدخول والخروج من إيران بلا ختم التأشيرة

2019/08/09 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية، تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي الإيرانية في جميع المنافذ الحدودية.

وصرح سلمان ساماني اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد بدءاً من اليوم.وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني قد أصدر في وقت سابق، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.وأوعز الرئيس روحاني بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق قوى الأمن الداخلي بعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة المنافذ الحدودية الايرانية.انتهى

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