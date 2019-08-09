2019/08/09 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إمام جمعة طهران : السعودية تتخبط في اليمن وبفضل المقاومة إنهارت هيمنة أميركا

الجمعة

09

أب

2019 :

02:49 pm

12

اعلن خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني، أن

السعودية تتخبط في اليمن وتحاول ايجاد مخرج لإنقاذ نفسها.وذكر آية الله محمد علي موحدي كرماني، في خطبة الجمعة بالعاصمة طهران،

إلى أن ايران بفضل المقاومة تمكنت من الوقوف بوجه اطماع الاستكبار،

وتحقيق انتصارات كان الحفاظ على الثورة الاسلامية احداها.واضاف، بفضل المقاومة انهارت هيمنة أميركا وتمكنت ايران من اسقاط

طائرة أميركية متطورة، كما تمكنت المقاومة من تحقيق الردع مقابل

أميركا وحلفائها.ونوه إلى ان السعودية تتخبط في اليمن وتحاول إنقاذ نفسها، وبفضل

المقاومة حدثت استدارة في مواقف الامارات بشأن اليمن، حيث جرى ارسال

وفد اماراتي الى ايران والتقى مسؤولي الحدود الايرانيين.وقال ان على العالم ان يعرف أن أميركا هي مثال واضح للطاغوت الذي اشار

اليه، والرئيس الاميركي الحالي ترامب هو طاغوت العصر.واشار الى انسحاب اميركا من معاهدة حظر انتشار الصواريخ المتوسطة ،

وقال: ان تجاهل اميركا وانسحابها من هذه المعاهدة، يدل على عدم اهمية

هذه القضية بالنسبة للادارة الاميركية الحالية.وتابع آية الله موحدي كرماني قائلا: ان ترامب من جهة يدعو لتفاوض مع

ايران ، ومن جهة اخرى يفرض حظرا على وزير الخارجية الايراني، لكن اذا

كان من المفترض ان يكون هناك تفاوض ، وبالتأكيد لن يحدث ذلك، فان لسان

اي بلد ومفاوضها هو وزير الخارجية، ويبدو ان اميركا ليس لديها منطق

سوى الغطرسة.واضاف امام جمعة طهران المؤقت: يمكن رؤية قوة إيران في

الخارج بشكل أفضل.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إمام جمعة طهران : السعودية تتخبط في اليمن وبفضل المقاومة إنهارت هيمنة أميركا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إمام جمعة طهران : السعودية تتخبط في اليمن وبفضل المقاومة إنهارت هيمنة أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).