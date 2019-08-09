2019/08/09 | 14:55

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بالارقام ..



محافظ البصرة يكشف قيمة المبالغ المستلمة من وزارة المالية لهذا العالم

نشرت وزارة المالیة یوم الخمیس المصادف 2019/8/8 قیمة المبالغ التي

ارسلت لمحافظة البصرة لھذا العام ولتوضیح الارقام التي نشرتھا الوزارة

نذكر بعض النقاط المھمة بھذا الخصوص :1- نوھت الوزارة بان المبلغ الكلي الممول للمحافظة خلال ھذا العام

1,134,844,366,495 ترلیون ومائة واربعة وثلاثون ملیار وثمانمائة واربع

واربعون ملیون وثلاثمائة وستة وستون الف واربعمائة وخمسة وتسعون

دینار2- یشكل ما نسبته %50 من ھذا المبلغ )573,805,286,495 خمسمائة

ملیاروثمانمائة وخمسة ملایین ومائتان وستة وثمانون الف واربعمائة

وخمسة وتسعون دینار (رواتب وموازنات تشغیلیة لكافة دوائر البصرة التي

فك ارتباطھا مالیا من قبل الوزارات واصبحت ترتبط بالمحافظة ومنھا

دوائر الماء والمجاري والصحة والتربیة والعمل والشؤون الاجتماعیة

والبلدیة والبلدیات والزراعة والادارة المحلیة والتخطیط العمراني

وغیرھا من الدوائر مع العلم ان ھذه المبالغ لاتخصصھا المحافظة من

موازنتھا انما تدخل لكل دائرة ضمن قانون الموازنة لمبالغ الرواتب

والموازنات التشغیلیة ولا تمول عن طریق المحافظة بل ینحصر دور

المحافظة بھا بتحویل ھذه المبالغ للدوائر وبصورة مباشرة وعن طریق

دائرة الشؤون المالیة والاداریة التي استحدثت مؤخرا لھذا الغرض3- ضمن المبلغ المشار له من قبل الوزارة ھناك 68,556,080,000 ثمانیة

وستون ملیار وخمسمائة وستھ وخمسون ملیون وثمانون الف دینار یمثل

مستحقات المقاولین والمتبقیة من اعوام 2014 و 2015 والتي لم یتم

تسدیدھا من قبل الحكومة بسبب الازمة المالیة وایضا ھي مخصصة ضمن قانون

الموازنة بھذا العنوان4- المبالغ الممولة لحساب المحافظة عدا التشغیلي المذكور في اعلاه أ-

194,483,000,000 مائة واربعة وتسعون ملیار واربعمائة وثلاثة وثمانون

ملیون دیناراستثماري لمشاریع المحافظة بتاریخ 22-4-2019 وھي ضمن خطة ھذا العام

وخصصت للمشاریع المستمرة وعددھا 180 مشروع لھذا العامب- 100 ملیار استثماري ایضا لمشاریع المحافظة بتاریخ 25-6-2019 وھي

ایضا للمشاریع المستمرة الجاري تنفیذھا ولكل المحافظةت- 95 ملیار تشغیلي ضمن الاموال المصادقة من قبل الحكومة المحلیة من

البترو دولار للتشغیلي بتاریخ 25-6-2019 لاعمال التنظیفات لعام 2019

لمركز البصرة وكافة الاقضیة والنواحيوكذلك برنامج علاج المرضى للامراض المستعصیة خارج العراق في بلدان

تركیا والھند وایرانث- 103,730,242,000 مائة وثلاثة ملیار وسبعمائة وثلاثون ملیون ومائتان

واثنان واربعون الف دینار تشغیلي صادق مجلس المحافظة على دعم اغلب

دوائر المحافظة التي تعاني من عدم تمویل موازناتھا من قبل الوزارات

الاتحادیة وتم اكمال الموافقات من وزارة التخطیط والمالیة ولم یتم

تمویلھا لغایة الان وفق المرفقاتج- ھناك بعض المبالغ التي خصصت من احتیاطي الطوارئ لمواجھة اخطار

السیول ولدوائر المجاري والبلدیاتوفي نھایة ھذا البیان نقدم فائق الشكر والتقدیر لوزارة المالیة ممثلة

بمعالي وزیر المالیة والسید وكیل الوزیر ومدراء دوائر الموازنة

والمحاسبة وكافة منتسبي الوزارة لتعاونھم الدائم وتسھیل الاجراءات

وانصاف المحافظة لنیل حقوقھا وسیتم نشر كافة اوجھ الصرف بصورة دقیقة

بعد عطلة عید الاضحى حیث ان توجیھاتنا بممارسة اعلى نطاق للشفافیة

لاطلاع الراي العام حول المبالغ التي تمول لمحافظتنا واوجھ صرفھا

بالتحدید وھو ما نعملھ وبصوره شھریھ ضمن میزان مراجعة شھري یتم ارساله

لوزارة المالیة ودیوان الرقابة المالیة الاتحادي وعھدا منا لاھلنا في

البصرة للاستغلال الاوقر لاموال ھذه المحافظة بما یوفر الخدمات ویقلل

من البطالة

محافظ البصرة

المهنـــــــــدس اسعد

عبد الامير العيداني

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