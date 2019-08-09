2019/08/09 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علقت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ،اليوم الجمعة، على سقوط طائرة اميركية من دون طيار جنوبي بغداد، مبينة انها تابعة لقوات التحالف الدولي في العراق او عمليات (العزم الصلب).وقال المتحدث الرسمي بأسم عملية العزم الصلب في العراق، إن “طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي قامت بهبوط غير مجدول في بغداد يوم الأربعاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصورة”.. سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الاميركي جنوبي بغداد وواشنطن تعلق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصورة”.. سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الاميركي جنوبي بغداد وواشنطن تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).