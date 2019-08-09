2019/08/09 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/الانبار..
اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي ،الجمعة، عن انجاز نسبة 75% من مشاريع اعادة تأهيل واعمار المؤسسات الصحية في مناطق مختلفة من احياء مدينة الفلوجة .
وقال العيساوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن”الدوائر الفنية والهندسية وبدعم من الحكومتين المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية انجزت ما نسبته 75% من مشاريع اعادة اعمار وتأهيل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن انجاز 75% من المؤسسات الصحية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي ،الجمعة، عن انجاز نسبة 75% من مشاريع اعادة تأهيل واعمار المؤسسات الصحية في مناطق مختلفة من احياء مدينة الفلوجة .
وقال العيساوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن”الدوائر الفنية والهندسية وبدعم من الحكومتين المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية انجزت ما نسبته 75% من مشاريع اعادة اعمار وتأهيل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تعلن انجاز 75% من المؤسسات الصحية في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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