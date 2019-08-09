الانبار تعلن انجاز 75% من المؤسسات الصحية في الفلوجة

2019/08/09 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي ،الجمعة، عن انجاز نسبة 75% من مشاريع اعادة تأهيل واعمار المؤسسات الصحية في مناطق مختلفة من احياء مدينة الفلوجة .وقال العيساوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن”الدوائر الفنية والهندسية وبدعم من الحكومتين المركزية والمحلية والمنظمات الانسانية انجزت ما نسبته 75% من مشاريع اعادة اعمار وتأهيل […]

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