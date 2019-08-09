عضو في الخدمات النيابية : الاداء الحكومـي لا يدعـو الى التفاؤل والمشاريع الصفريـة خيبة امل جديدة

2019/08/09 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ان نسبة إنجاز المشاريع الخدمية للحكومة هي صفر % بعد مرور فصلين لاداء مجلس الوزراء ، مؤكدة وجود اخفاق كبير في ادارة الحكومة وإخلال التوقيتات بشأن انجاز المشاريع المتلكئة .وذكر عضو اللجنة علاء الربيعي ان ” الموازنة الاتحادية اطلقت لجميع الوزارات والهيئات منذ شهر شباط الماضي ،وبالتالي عدم […]

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