العمليات المشتركة :القبض على 18 ارهابيا وقتل 4 اخرين خلال المرحلة الثالثة من عمليات ارادة النصر

2019/08/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ق خ الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان صدر ،اليوم الجمعة، انه تم القبض على ١٨ مطلوبا وقتل ٤ إرهابيين،

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