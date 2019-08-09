شمخاني: أبناء المقاومة سيصلّون قريباً في القدس

2019/08/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي شمخاني

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأميرال علي شمخاني أن الكيان الصهيوني لن يكون موجودا خلال الخمسة وعشرين عاما المقبلة.

وأكد شمخاني في رسالة بعث بها الى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله أن ابناء المقاومة سيصلون في القدس الشريف قريبا، مشيرا الى ان شجاعة نصر الله كان لها الدور الاكبر والحاسم في حركة ودور حزب الله في خلق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار داخل لبنان.

وشدد شمخاني على ضرورة إدراك اسرائيل بأن رجال المقاومة يراقبون دوما الإجراءات الصهيونية الهادفة لإشعال الأزمات في المنطقة، مؤكدا دعم طهران المستمر لجبهة المقاومة في مواجهة اسرائيل.

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