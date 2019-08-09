«إقليم شبكستان».. من يقف وراء التخطيط له.. وما المناطق الذي سيشمله؟

2019/08/09 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وجه النائب عن محافظة #نينوى، #شيروان_دوبرداني، اليوم الجمعة، إتهامات لقائد لواء 30 في #الحشد_الشعبي، #وعد_القدو، بالتخطيط لإقامة «إقليم شبكستان» خاص بالمكون الشبكي، في محافظة نينوى.تصريحات دوبرداني، […]

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