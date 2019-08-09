العمليات المشتركة تعلن نتائج المرحلة الثالث من ارادة النصر

2019/08/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن نتائج الصفحة الثالثة من عملية ارادة النصر.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان العملية التي اشتركت بها عدة قطعات عسكرية متنوعة من الجيش، الحشد والشرطة، ادت الى تدمير اهداف تابعة لداعش الارهابي، اهمها "12 نفق، 24 وكر، 5 حاويات من مادة تي ان تي المتفجرة".

وتابعت "كما عثرت القوات على 42 عبوة ناسفة، 3 قنابر هاون عيار 82 ملم، قذيفة 155 ملم، بالاضافة الى دراجتين هوائيتين".

واكدت العمليات "القاء القبض على 18 مطلوبا وقتل 4 ارهابيين، فيما تم تفتيش 25 قرية، وتمشيط مساحة قدرها 1712 كيلومتر مربع".

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