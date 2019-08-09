2019/08/09 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدءً من اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تنفذ قرار عدم ختم جوازات الوافدين في جميع المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تنفذ قرار عدم ختم جوازات الوافدين في جميع المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).