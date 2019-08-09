مقر إقامة مجموعة كربلاء يضع جدولا لمغادرة المنتخبات ويستثني العراق واليمن

2019/08/09 | 15:09

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بغداد اليوم- كربلاء

كشف مصدر مقرب من اللجنة المنظمة لفرق مجموعة كربلاء ببطولة غرب آسيا، الجمعة، مواعيد مغادرة مقر اقامة المنتخبات الخمسة لمجموعة كربلاء، فيما أشار الى ان المنتخب اللبناني كان قد غادر ظهر اليوم الجمعة كربلاء الى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم): "كان من المفترض ان تغادر وفود منتخبات سوريا وفلسطين واليمن يوم الاثنين المقبل، اي بعد يوم من لقائي الجولة الرابعة والاخيرة لمنافسات المجموعة التي يلتقي فيها الاحد العراق واليمن، وفلسطين وسوريا، الا ان تعادل العراق مع سوريا وفوز اليمن على لبنان، أدخل اليمن في صراع البطاقة الوحيدة للمجموعة مع العراق الذي اشارت جميع التوقعات الى ضمانه خطف البطاقة قبل مباراتي يوم أمس الخميس".

وأضاف: "على هذا الاساس وضع العاملون في مقر اقامة الوفود جدولاً بمواعيد المغادرة تاركين وفدي العراق واليمن من دون موعد".

يشار الى أن منتخب اليمن اصبحت لديه حظوظ في منافسة العراق على البطاقة الوحيدة في حال فوزه الاحد على المنتخب العراقي.

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