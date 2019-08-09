المالية النيابية: تعيين مفتش للبنك المركزي “تجاوز على القانون”

2019/08/09 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد عدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، قرار تعيين مفتش عام للبنك المركزي بأنه خرق لاستقلاليته ووتجاوز على قانونه، فيما ابدت استغرابها من تعمد الحكومة على التدخل في سياسته وادارته.

وقال رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن اللجنة المالية تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة العراقية خرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في سياسته وادارته، مخالفة بذلك نص المادة ٢ من قانون البنك المركزي الذي نص على عدم السماح بتدخل اي شخص او الحكومة بعمل البنك او سياسته النقدية و أخضعه لرقابة مجلس النواب فقط.

وتابع بالقول: “نذكر الحكومة بان هذا المنصب كان موجودا سابقا في البنك المركزي و تم إلغاؤه سنة ٢٠٠٨ لتعارضه مع قانون البنك النافذ”.

ودعا إلى “الايقاف الفوري لهذه الخطوة، محذرا من تداعياتها الخارجية و انعكاساتها السلبية على الاتفاقيات والتقييمات الدولية”.

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