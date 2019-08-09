موسكو تستدعي مستشار السفارة الأمريكية... والسبب؟

2019/08/09 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الجمعة، مستشار سفارة واشنطن لدى موسكو تيم ريتشاردسون، على خلفية نشر الجانب الأمريكي معلومات تتعلق بحملة احتجاجية غير مرخص

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