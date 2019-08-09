زلزال وتحذير من تسونامي يضرب غينيا

2019/08/09 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا عنيفًا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال شرق بابوا غينيا الجديدة.وقالت الهيئة في

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