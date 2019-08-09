مقتل أربعة أرهابيين أنغماسيين داخل مضافة في ديالى

2019/08/09 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن مقتل أربعة إرهابيين انغماسيين من تنظيم داعش داخل مضافة لهم في محافظة ديالى.وذكرت المديرية في بيان اليوم “بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج الاستطلاع والاستخبارات والمراقبة بالفرقة الخامسة وبالاشتراك مع خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب قيادة شرطة ديالى من مداهمة مضافة للدواعش في […]

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