مكافأة “قياسية” لمن يكتشف ثغرة في آيفون

2019/08/09 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلنت شركة أبل، عن مكافآت ضخمة قد تصل إلى مليون دولار، للباحثين الأمنيين القادرين على اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجاتها المختلفة.وتعتبر مكافأة المليون دولار، التي أعلنت عنها أبل خلال مؤتمر “بلاك هات” الأمني السنوي في لاس فيغاس، هي الأكبر في تاريخ الشركة.واعتادت أبل على مر السنين تقديم مكافآت إلى باحثين محددين […]

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