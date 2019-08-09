اليكم نتائج المرحلة الثالثة من عملية

2019/08/09 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة (9 اب 2019)، نتائج المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" لملاحقة فلول جماعة داعش الارهابية، في 3 محافظات عراقي...

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