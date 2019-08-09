تونس.. الشاهد ومورو يقدمان أوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية

2019/08/09 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدم كل من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ونائب رئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، أوراق ترشحهما لانتخابات الرئاسة التونسية، قبيل إغلاق باب الترشح، في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

وستعكف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على التدقيق في الملفات، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين، بحلول نهاية أغسطس آب الجاري، على أقصى تقدير.وتجري الانتخابات في الخامس عشر من سبتمبر أيلول المقبل، فيما تنطلق الحملات الانتخابية في الثاني من الشهر ذاته.انتهى

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