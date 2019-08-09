هولندا.. الحر يقتل 2963 شخصاً خلال أسبوع

2019/08/09 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا، اليوم، إن عدد الوفيات في البلاد خلال الموجة الحارة، التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة وسجلت مستويات قياسية، زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.

وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو تموز الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر يوليو تموز الماضي.وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.انتهى

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