هولندا.. الحر يقتل 2963 شخصاً خلال أسبوع

وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 يوليو تموز الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر يوليو تموز الماضي.وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.انتهى
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