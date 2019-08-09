نتائج المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر

2019/08/09 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة إرهابيين وتدمير 12 نفقاً و24 وكراً خلال إرادة النصر الثالثة القبض على 18 مطلوباً وتفتيش 25 قرية خلال إرادة النصر الثالثة

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