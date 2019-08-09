2019/08/09 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم عرفة ….اليوم العالمي للتوبة(1) توجد سيرة لدى المجتمع الدولي وهي جعل يوم عالمي لبعض القضايا التي تهم البشرية يكون محطة سنوية للمراجعة و التقييم لما بُذِلت من جهود إيجابية إزاء تلك القضايا ودراسة المعوقات وتشخيص المعالجات وإلفات نظر العالم إلى تلك القضايا ، فجعلوا يوماً عالمياً لمكافحة الإيدز و يوماً للعمال وآخر للمرأة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع اليعقوبي على جميع البشرية إذا أرادت الخير لنفسها أن توحّد صوتها مع أصوات الملايين النعيم نيوز.

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