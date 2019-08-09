“بالفديو”.. خطبة نارية للمرجعية بشأن الاوضاع في العراق: المشكلات تتفاقم ولا حلول لها

2019/08/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال ممثل المرجعية الدينية السيد احمد الصافي خلال خطبة الجمعة ،اليوم الجمعة، ان المشكلات في العراق تتفاقم ولا حلول لها، بالرغم من الخيرات التي يمتلكها البلد.

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