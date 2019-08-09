2019/08/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ألمح البرازيلي نيمار إلى اقتراب انضمامه لريال مدريد، بعدما نشر صورة تجمعه بالفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، وتابع حساب النجم الويلزي غاريث بيل على “إنستغرام”.ولا يظهر زيدان ونيمار فقط في الصورة، بل ضمت أيضا البرازيلي فالكاو، أسطورة كرة القدم داخل الصالات، واللاعب السابق أليكس دي سوزا، فضلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار يشعل تقارير عن انتقاله لريال مدريد وكالة خطوة برس.

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