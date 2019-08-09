2019/08/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد، حقيقة الأنباء التي كانت تربطه بالانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز الصيف الماضي.

وقال مارسيلو في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت “فكرة ارتداء قميص يوفنتوس لم تكن أبدًا في رأسي، دائمًا أشعر بالارتباط مع ريال مدريد”.

وأضاف “كثيرًا ما كنت ارتبط بالعديد من الأندية الإيطالية، لكن الأمر مجرد شائعات، الحقيقة هي أنني أحب الريال، إنه منزلي وأفضل فريق في العالم”.

وتابع “عندما تتعاقد مع ريال مدريد فأنت تعرف أنك تستطيع الفوز بكل شيء، وما فعله النادي في أوروبا على مدار السنوات الأخيرة، سجل صعب يصعب مطابقته أو التغلب عليه”.

وأتم “الفوز بكل شيء يرجع لمكانة ريال مدريد ومجهود اللاعبين والتواضع الذي كنا نلعب به في كل مباراة، نحن نحترم الخصوم ولا نقلل منهم أبدًا”.

المصدر: كووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مارسيلو: لم أفكر أبدًا في الرحيل ليوفنتوس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مارسيلو: لم أفكر أبدًا في الرحيل ليوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).