تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن يسهم برفع اسعار الذهب فوق 1500 دولار

2019/08/09 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ،اليوم الجمعة، الى ارتفاع اسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نيسان 2016.

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