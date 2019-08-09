 تهديد واضح لأمننا القومي.. إيران تحذر من أي دور إسرائيلي في تحالف الخليج

2019/08/09 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةحذرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، من أي تدخل إسرائيلي في التحالف البحري في الخليج، فيما عدت ذلك على أنه تهديد واضح لأمن إيران القومي.

نقل بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية، عن عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة قوله إن “أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج ”تهديد واضح“ لأمن إيران القومي من حقها التصدي له”.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وزير الخارجية إسرائيل كاتس قوله خلال اجتماع مغلق، الثلاثاء، إن إسرائيل طرف في مناقشات وتبادل للمعلومات مع تحالف أمني بحري أمريكي محتمل.



ورفض مسؤولون إسرائيليون تأكيد التقرير أو نفيه.

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