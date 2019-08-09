2019/08/09 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحمداوي ،الجمعة، أن المنطقة الحرة قد تنعكس سلبا على ميناء الفاو الكبير، مشيرا الى ان موازنة هذا العام خصصت 400 مليون دولار لإكمال ميناء الفاو.وقال المحمداوي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “موازنة هذا العام خصصت 400 مليون دولار لإكمال ميناء الفاو، وفي حال لم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: المنطقة الحرة بين العراق والكويت ستنعكس سلبا على ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: المنطقة الحرة بين العراق والكويت ستنعكس سلبا على ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).