التحالف الدولي يكشف حقيقة سقوط طائرة مسيرة تابعة له بأطراف بغداد

2019/08/09 | 15:39

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بغداد اليوم- متابعة

كشف التحالف الدولي، الجمعة (9 اب 2019)، حقيقة سقوط طائرة اميركية من دون طيار جنوبي بغداد.

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