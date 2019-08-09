2019/08/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة انصار الله اليمنية، اليوم الجمعة، أن شقيق زعيمهم عبد الملك الحوثي تعرض "للاغتيال"، بحسب بيان نشرته قناة المسيرة المتحدثة باسمهم.وقال البيان نقلا عن "وزارة الداخلية" للمتمردين إنها تنعي "إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان"، وفقا لما نقلته فرانس برس.

ولم تتضح ظروف اغتيال الحوثي، لكن البيان أكد أن القوات اليمنية "لن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية"، التي قتلت إبراهيم الحوثي، وأنها ستعمل على "تقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع".

وبحسب مصادر أمنية يمنية، فإن إبراهيم الحوثي، مقرب من شقيقه عبد الملك، وكان يشغل منصب قائد عسكري على الحدود مع السعودية خاصة في محافظة صعدة التي ينحدر منها الحوثيون.

ويشهد اليمن حربا تشنها السعودية والامارات وبعض الدول العربية منذ مارس 2015.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: اغتيال شقيق زعيم حركة انصار الله) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن: اغتيال شقيق زعيم حركة انصار الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).