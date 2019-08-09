2019/08/09 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، سلمان ساماني، عن تنفيذ المرسوم الرئاسي القاضي بعدم ختم جوازات سفر الأجانب عند دخولهم وخروجهم من إيران في جميع المنافذ الحدودية.وقال ساماني اليوم الجمعة، إنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد.وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تلغي ختم جوازات سفر الأجانب وكالة خطوة برس.

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