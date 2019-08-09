نائب يدعـو الى تقويم وتصحيح الاداء البرلمانـي .. ويحذر : الاحزاب ستلقي باللوم على مجلس النواب

2019/08/09 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف القوى الوطنيـة احمد الجبوري ، اعضاء مجلس النواب الى تقييم الاداء النيابي وتشخيص مواطن الخلل في البرلمان سواء كان على النواب ام على هيئة الرئاسة .وذكر الجبوري ، في تصريح صحفي “في كل الدورات السابقة والحالية تحاول الحكومة ومن هم مستفيدين منها تحجيم دور النائب في الرقابة وأخذ دور النائب […]

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