2019/08/09 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار عيسى ساير العيساوي ،اليوم الجمعة، عن انجاز نسبة 75% من مشاريع اعادة تأهيل واعمار المؤسسات الصحية في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الانبار تكشف عن خطة لاعادة تأهيل المؤسسات الصحية المتضررة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الانبار تكشف عن خطة لاعادة تأهيل المؤسسات الصحية المتضررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).