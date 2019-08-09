الكشف عن نتائج المرحلة الثالثة من عملية

2019/08/09 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، نتائج المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" لملاحقة فلول جماعة داعش الارهابية، في 3 محافظات عراقية، بينها

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