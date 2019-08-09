2019/08/09 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RrfiP1Kn-fc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتصال هاتفي مع الفنان سامو زين ضمن برنامج سماور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتصال هاتفي مع الفنان سامو زين ضمن برنامج سماور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).