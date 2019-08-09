اختفاء غامض لـ 15 صفحة داعمة لداعش على تويتر

2019/08/09 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة، بان 15 صفحة داعمة لجماعة داعش الارهابية على توتير اختفت بشكل غامض خلال الساعات الـ 72 الماضية....

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