2019/08/09 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مكبت المرجع اليعقوبي في واسط أقام نادي هندسة الأفكار ومؤسسة يقين الثقافية وملتقى العلم والدين ومؤسسة مجمع المبلغات, المهرجان الأول على الحدائق والمتنزهات العامة .وذلك بمناسبة زواج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من السيدة الزهراء عليها السلام.لمتابعة التقرير كامل عبر اليوتيوب:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهرجان في المنتزهات العامة بمناسبة زواج النورين (ع) النعيم نيوز.

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