يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء

2019/08/09 | 16:02

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بغداد :سومر نيوز

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن تحديد الوجهة الجديدة لباولو ديبالا نجم يوفنتوس...

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