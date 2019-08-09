2019/08/09 | 16:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن تحديد الوجهة الجديدة لباولو ديبالا نجم يوفنتوس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).