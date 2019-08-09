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يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء


يوفنتوس يضع ديبالا في القائمة السوداء
2019/08/09 | 16:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن تحديد الوجهة الجديدة لباولو ديبالا نجم يوفنتوس...

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