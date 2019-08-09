مرجعية السيستاني «غاضبة» من الحكومة.. أين ذهبت أموال البلاد؟

2019/08/09 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وجه ممثل #المرجعية_الدينية في #العراق #أحمد_الصافي، اليوم الجمعة، مجموعة تساؤلات عن أموال البلاد التي اختفت ومحاسبة المتورطين بسرقتها.الصافي قال في خطبة الجمعة بمحافظة #كربلاء، متسائلاً: […]

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