موسع..المرجعية الدينية تتساءل: متى تنتهي معاناة الشعب العراقي، ومن المسؤول عن حل مشاكله؟!

2019/08/09 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض ممثل المرجعية الدينية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف عدد من الاسئلة التي ترد من المواطنين.

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