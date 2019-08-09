عادل عبد المهدي: الزراعة تحرك بقية القطاعات وازدهارها من أولوياتنا – تقرير

2019/08/09 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزراعة في العراق ، هي الثروةُ التي جعلت من بلاد الرافدين مطمعاً على مر السنين، فثروة العراق الزراعية بحسب الكثيرين تعتبرُ أهم بكثيرٍ من ثرواته الأخرى، رغم تنوعها وأهميتها، إذ لا يخفى على أحدٍ ما يمتلكه العراق من ثرواتٍ تجعله وعن جدارةٍ يتربع على عرش الأوطان.

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