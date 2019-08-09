37 قتيلًا على الأقل في معارك عرقية في تشاد

2019/08/09 | 16:11

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بغداد اليوم- متابعة

اعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، عن مقتل 37 شخصًا على الأقل خلال 3 أيام من المعارك بين مزارع...





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