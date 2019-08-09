ميسي يحصد جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال

2019/08/09 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هدف ميسي أمام ليفربول حصل على لقب الأفضل في البطولة بالموسم الماضي.

وجاء الهدف

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